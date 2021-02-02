إيدز النخيل يهدد إنتاج التمور في ليبيا

يولي المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي أهمية كبيرة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء أو ما يسمى ” بإيدز النخيل” التي بدأت تظهر في بعض المدن في ليبيا، حيث أن هذه الحشرة تهدد النخيل وستؤثر بشكل كبير على إنتاج النمور لو لم يتم مكافحتها بشكل سريع ومعالجة النخيل المتضرر منها بأسرع ما يمكن، ولمعرفة المزيد حول هذه الحشرة وطرق مكافحتها التقينا برئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي المهندس علي عبد القادر أكريم حيث قال عن أول ظهور لهذه الحشرة في ليبيا:

سجل أول ظهور لهذه الآفة في ليبيا عام 2009م بمدينة طبرق وتم البدء في مكافحتها، ولكن توقفت عملية المكافحة خلال عام 2011م نظراً للظروف التي مرت بها البلاد، وأخذت الآفة في الانتشار بعد ذلك، حيث سجل ظهورها بمدينة بنغازي (منطقة الكويفية) عام 2016م، كما سجلت أيضاً بمدينة الجفرة عام 2019م، وتم مكافحتها في حينها لمحاولة القضاء عليها والحد من انتشارها وشكلت لجان لهذا الغرض، كما تم التعميم واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تنقل فسائل النخيل بين المدن.

ويضيف المهندس علي عن طرق انتقال الآفة قائلا: أن الآفة تنتقل من مكان لآخر، وبين الدول عن طريق نقل الفسائل والنخيل المصاب.

فيما يوضح الأعراض الدالة على الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بالقول: وجود سائل لزج بني اللون يخرج من موضع الإصابة ويسيل على جذع النخلة ويتصلب عند تعرضه للهواء، كما يستدل على الإصابة بوجود الثقوب وغالباً ما تكون بالجزء السفلي من الجذع، ومن النادر جداً وجودها بقمة النخلة ويساعد على ذلك الجروح الميكانيكية مما يتسبب في سقوط قمة النخلة.

ويضيف المهندس علي ملاحظة حول دورة حياة الحشرة لمعرفة كيفية التعامل معها والقضاء عليها فيقول: تعرف الآفة بكونها كاملة التطور حيث تمر دورة حياتها بأربعة أطوار بعد عملية التزاوج تضع الأنثى البيض من 200 – 400 بيضه يفقس البيض خلال (3 – 5 أيام) وتخرج منه اليرقات التي تدخل إلى الساق عن طريق التجاويف التي تحدثها داخله وتأخذ اليرقة في التغذية والنمو ثم تتحول إلى طور العذراء في فترة من (60 – 90 يوم) حيث تمر بعدة انسلاخات وتغلف العذراء نفسها بشرنقة من الألياف ثم تتحول بعد 20 يوم إلى حشرة كاملة.

وعن طرق المكافحة يقول: هناك عدة طرق لمكافحة الحشرة منها: العمليات الزراعية وهي تحويض الأشجار والتحكم في الرطوبة للحد من توفير الجو الملائم للآفة لوضع البيض حيث تفضل أنسجة الجذع المبللة، وتنظيف وتقليم النخيل والفسائل لإزالة مصدر الإصابة مع ضرورة حرق بقايا التقليم وعدم استخدامها كسياج للمزرعة، أيضا هناك المكافحة الميكانيكية وتستخدم هذه الطريقة في حالة الإصابة الشديدة حيث يكون من الضروري إزالة النخلة بالكامل، وفرمها ثم حرقها، أو رشها بالمبيد المناسب، ولفها بالنايلون وردمها في خندق بالأرض.

كذلك يوجد ما يسمى بالمصائد الفرمونية : وتعتبر من أهم طرق المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل حيث تسهل عملية الحصر والمراقبة والاستكشاف ويتم عن طريقها معرفة وجود الإصابة بالآفة من عدمه وتحديد مدى انتشارها ومعرفة الرقعة الجغرافية المنتشرة عليها وتحتوي المصائد الفرمونية بداخلها على الفرمون الجاذب والطعم الغذائي حيث تكون المصيدة مفتوحة من الطرفين وتوضع بالقرب من جذع النخلة بحيث تكون الفتحات قريبة من سطح التربة ويوضع الطعم الغذائي المتكون من ( 100 جم ) تمر وواحد لتر ماء بالإضافة إلى 1 – 2 ســــم3 من المبيد ، وتعتبر هذه الطريقة مهمة جداً لصيد الآفة من ناحية ولمعرفة مدى تواجدها من عدمه من ناحية أخرى.

كما توجد أيضا الطريقة الكيماوية: ويتم بهذه الطريقة عملية الرش بالمبيدات الحشرية المناسبة لجميع أجزاء النخلة من الأعلى إلى الأسفل والعكس لمنع سوسة النخيل من الدخول داخل أنسجة النخلة حيث يستخدم مبيد دورسبان بنسبة 1-1.5 في الألف أما في حالة وجود الآفة بداخل الجذع فيجب في هذه الحالة تنظيف موقع الإصابة بعناية ومن ثم حقن الجذع بطريقة منتظمة بأحد المبيدات المناسبة مثل الديمتوايت أو الدورسبان وتعرف مدى فاعلية العلاج من خلال توقف ظهور السوائل البنية وجفاف الثقوب.

ويضيف عن أفضل طرق المكافحة وهي ومن أجل ضمان نجاح عمليات المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل: يتعين على المزارعين إتباع الإرشادات والتوصيات الصادرة عن المختصين في مجال مكافحة الآفات الزراعية، حيث شكلت لجنة مركزية لمكافحة الآفة، وانبثقت منها لجان فرعية لحصر الآفة ومتابعتها بشكل دوري وكذلك التعاون مع المزارعين من حيث تقديم الإرشادات الزراعية وعمليات المكافحة، تم أيضاً توفير المبيدات ووزعت على البلديات لمكافحة الآفات (الحشرية) التي تصيب أشجار النخيل والأشجار الأخرى.

وحول المدن الأكثر تضررا من هذه الحشرة يقول: أن الإصابة بسوسة النخيل تتركز بثلاث مدن وهي: (طبرق– بنغازي –الجفرة).

وعن نسبة الإصابة ومدى تأثيرها على إنتاج التمور يجيب: نسب الإصابة بهذه المدن بشكل عام تعتبر قليلة مقارنة بالعدد الكلي لأشجار النخيل بها، مع العلم بأن نسب الإصابة غير ثابتة وتتغير من حين لآخر حسب عمليات المكافحة، والضرر الذي تحدثه الآفة لا يصيب الثمرة بطريقة مباشرة وإنما يصيب جذع النخلة، وبالتالي لا يتأثر الإنتاج بالأشجار التي تتم معالجتها في الوقت المناسب.

ويبين المهندس علي بأن: تجارب الدول المحيطة بنا والتي تنتشر بها آفة سوسة النخيل مثل(جمهورية مصر العربية) والتي سبقتنا في برنامج مكافحتها حيث تم استفادة بعض الأخصائيين بمركز الوقاية بحضورهم الدورة التدريبية التي تمت إقامتها بمدينة (القاهرة)في المجالات الآتية: حقن واستخدام المبيدات العضوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والاشتراك في البرنامج التدريبي عن كيفية الرصد والاستكشاف لسوسة النخيل الحمراء، وكذلك الاطلاع على برامج مكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل بصفة عامة.