عاجل// مصادرنا: بعد قليل البدء بالتصويت للمرحلة الأولى في داخل المناطق بـ‎%‎‎70

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد مصدر من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ اليوم الثلاثاء، البدء بعد قليل بالتصويت للمرحلة الأولى في داخل المناطق بـ‎%‎‎70

وأفاد المصدر، أن الاستماع للبرامج أوشك على الانتهاء، مبينا أن المرحلة الأولى من الآلية المتفق عليها تكون من مرحلتين للرئاسي

وبين المصدر أنه في البداية يدخل كل المرشحين في مجامع انتخابية على الأقاليم ومن يتحصل على 70 % يعتبر فائز ولا يدخل في قوائم، أما إذا فاز شخص واحد فقط وباقي المناطق لم يفوز أي شخص بـ 70 % في هذه الحالة يكون فائز واحد من منطقة بـ 70% وهذا يدخل القوائم، وتشكل باقي القوائم حسب الرغبة في الانضمام وتتكون من رئيس ونائبين في الرئاسي ورئيس حكومة شرط أن تتحصل كل قائمة على 17 تزكية موزعة كالاتي 8 تزكيات من المنطقة الغربية و6 من الشرقية و3 من الجنوبية ويعفى من التزكية المتحصل على ‎%‎70 من المناطق

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