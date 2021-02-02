مصادر: الحراري تمرد على السراج وفرض عليه حراسات أمنية من مليشيا “النواصي”

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي “لطفي الحراري” يواصل تمرّده تحت مظلة منصبه الجديد، لافتة إلى أنه هذه المرة تطاول على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الذي مرر أمر تعيينه على رأس الجهاز تحت ضغوطات وصلت حد التهديد.

وأضافت المصادر، أن الحراري تدخّل في تحديد هوية الجهة المكلفة بتأمين السراج، واستبدل المجموعة التي كانت معنية بهذه المهمة ويقودها عمر زايد، بقوة أخرى تابعة لمليشيا لنواصي، رغم رفض السراج لهذه الخطوة.

واستنكر المصدر، إسناد هذه المهمة لقوة تتبع مليشيا “النواصي” دون غيرها من التشكيلات المقربة من قبل الحراري.

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت حول حالة فوضى أثارها الحراري فور استلام مهامه كرئيس للجهاز، حيث استخدام أسلوب التهديد بحقّ الضباط القدامى والأكفاء، واستبعد العناصر التي تمتلك سجلاً مهنيًا بارزًا طيلة فترة عملها في الجهاز.

وذكرت التقارير، أن حالة التمرّد التي أطلقها “الحراري” في أروقة جهاز الأمن الداخلي لم تتوقف عند هذا الحدّ، حيث أقدم على تهديد كل من يرفض الانصياع لتعليماته بالسجن في أبوسليم، إضافة إلى تهديد رئيس الجهاز السابق، رشيد الرجباني.

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