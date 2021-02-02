«الاتحاد الأوروبي»: الليبيون بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في اجراء الانتخابات

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن ما وصتها بـ«المشاركة الواسعة» للقادة الليبيين المعروفين والجدد، تبين التزاما حقيقيا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي.

وقالت البعثة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تُبيّن المشاركة الواسعة لكل من القادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي. وهذا يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون الى التغيير”.

وأضافت “الليبيون بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في اجراء الانتخابات والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذان توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف، والخدمات الجيدة على المستوى المحلي. ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك، بشرط أن يتم استغلالها بشكل جيد”.

وتابعت “تعدّ عملية برلين إطار عمل الليبيين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. تهانينا لجميع الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذا، ولبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل. نأمل بناء حكومة توحد الليبيين وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار”.