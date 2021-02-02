خارجية البرلمان تدعو لتحرك عاجل لإنقاذ المهاجرين القاصدين أوروبا عبر ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

دعت لجنة الخارجية بمجلس النواب إلى تحرك عاجل لإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا.

وأعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في بيان له عن قلقه من التقارير الواردة بشأن “استمرار محاولات عبور المتوسط من السواحل الليبية وفي هذه الظروف الجوية الصعبة للوصول إلى السواحل الأوروبية”.

ودعا العقوري إلى “تحرك مشترك وعاجل لإنقاذ العديد من المهاجرين من مصير مأساوي في ظل هذه الظروف الصعبة” وأعربت اللجنة “عن حجم التحدي الذي تشكله أزمة الهجرة وأعباء حماية وإيواء المهاجرين للسلطات الليبية وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها ليبيا وتشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية التي عجزت على مواجهتها دول كبرى”.

وأعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها “لقيام عصابات تهريب البشر بإرسال عشرات المهاجرين إلى البحر في هذه الظروف” داعية “إلى تكاتف جميع الجهود لمحاربة تلك الشبكات التي تتخذ من مآسي وتطلعات المهاجرين وسيلة للكسب متجردة من جميع القيم الإنسانية”.