جماعة الإخوان: حكومة السراج لم تكن قادرة على تقديم نموذج يوحد البلاد.. ولا مكان لحفتر بالمشهد القادم

ليبيا – أعرب القيادي بمدينة مصراتة ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان عن تأييده للانتخابات؛ لأن الهيئات السياسية الحالية قد عفا عليها الزمن الآن، وانتهت مدتها الشرعية، على حد قوله.

صوان أضاف في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن حكومة السراج لم تكن قادرة على تقديم نموذج يوحد البلاد بأكملها، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل ليبيا؛ للذهاب إلى الانتخابات.

وبيّن أن الحزب لديه موقف مبدئي ضد أي مشروع يسمح بعودة ما وصفها بـ” الدكتاتورية والاستبداد والعسكرة” ، وأنه ولا مكان لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ؛ لأنه اختار ما وصفها بـ” الديكتاتورية العسكرية”، وليبيا لم تعد تقبل بها، حسب قوله.

واختتم بالزعم أن توحيد المؤسسات ممكن إذا أدرك من وصفهم بـ” داعمو المشروع العسكري ” المحليون والدوليون بفشل “حفتر” وفقًا لتعبيره، مضيفًا أن مستقبل ليبيا يعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي، والأزمة في ليبيا ليست اقتصادية، بل سياسية لإدارة موارد الدولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية