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جماعة الإخوان: حكومة السراج لم تكن قادرة على تقديم نموذج يوحد البلاد.. ولا مكان لحفتر بالمشهد القادم

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب القيادي بمدينة مصراتة ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان عن تأييده للانتخابات؛ لأن الهيئات السياسية الحالية قد عفا عليها الزمن الآن، وانتهت مدتها الشرعية، على حد قوله.

صوان أضاف في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن حكومة السراج لم تكن قادرة على تقديم نموذج يوحد البلاد بأكملها، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل ليبيا؛ للذهاب إلى الانتخابات.

وبيّن أن الحزب لديه موقف مبدئي ضد أي مشروع يسمح بعودة ما وصفها بـ” الدكتاتورية والاستبداد والعسكرة” ، وأنه ولا مكان لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ؛ لأنه اختار ما وصفها بـ” الديكتاتورية العسكرية”، وليبيا لم تعد تقبل بها، حسب قوله.

واختتم بالزعم أن توحيد المؤسسات ممكن إذا أدرك من وصفهم بـ” داعمو المشروع العسكري ” المحليون والدوليون بفشل “حفتر” وفقًا لتعبيره، مضيفًا أن مستقبل ليبيا يعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي، والأزمة في ليبيا ليست اقتصادية، بل سياسية لإدارة موارد الدولة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • حفتر سيكون من الذين سيذكر التاريخ الليبي بكل خير كونه خلص شرق البلاد وجزء من جنوبها من اصحاب الافكار الشاذه التي ارادوا ألصاقها بالأسلام كتنظيم أنصار الشنيعه الذي حاول ارتداء عباءة الاسلام بعفي اللحي وتقصير النطلون أو ارتداء ثياب الافغان هذا بالنسبه للمظهر اما عن المضمون والجوهر فقد كانوا يذبحوا البرئ بالقول تعال أتقرب بذبحك الي الله فأي الله الذي يتم التقرب اليه إراقة دم أنسان إلا أن يكون إلاههم شيطان أما الإله التي تعارفت عليه الناس وأرسل رسل كل رسول بلسان قومه فأن زوال الكعبه لديه أهون من قتل مسلم ولعلي والله اعلم قد تشمل حفتر طوبه لمن قاتلهم وبالعوده للحديث عن التاريخ القادم لليبيا فسيمجد حفتر وسيلعن كل العصابات والتشكيلات المسلحه التي عاثت في البلاد ذبحا وفسادا وتقتيلا بيما فيهما عصابة الأخوان وهاهو تاريخنا الحاضر قد مجد من قارع المستعمر الايطالي ولعن من كان لايطاليا عملا ومجد صلابة مجاهدي برقه ولعن باندة عاكف العميله وباندة السويحلي العميله وباندة القريتلي ولكن شيوخ المتاجره بالدين الذين كانوا يقولون للبسطاء ان اطاعة ايطاليا من اطالة ولي الامر والتجنيد في صفوفها لا شىئ عليه مما جعل عدد ممن تطوعوا في عصابة عاكف امسيك الغرياني الي 14000 مقاتل والتي دربها وسلحها وهاجم بها المجاهدين في برقه خدمه لايطاليا او فزعه ليبيه لخدمه ايطاليا

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