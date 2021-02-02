بسبب توقف مرتباتهم منذ أكثر من عام.. موظفو المناولة الأرضية بمطار بنينا يدخلون في اعتصام مفتوح ‎

أفادت مصادر صحفية، أن موظفي شركة المناولة الأرضية بمطار بنينا، دخلوا في اعتصام مفتوح بسبب توقف مرتباتهم منذ أكثر من عام.

ونقلت المصادر، عن المعتصمين قولهم، إنهم دخلوا في اعتصامهم بعد عدة وقفات احتجاجية ومطالبات ورسائل للجهات المختصة دون أن يلتفت إليهم أحد من المسؤولين ولم يوفوا بما وعدوا به.

وأدى اعتصام موظفي الشركة إلى حدوث تأخير في الرحلات الجوية بين مطار بنينا ومطار معيتيقة والزنتان.

الجدير بالذكر أن موظفي شركة المناولة الأرضية بمطار بنينا لم يتقاضوا إلا مرتب شهر واحد فقط خلال عام 2020 ولديهم مرتبات 14 شهرا متأخرة لم تدفع لهم منذ سنتي 2016 و2017.

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