شركة الكهرباء: إصابة فني أثناء العمل بمنطقة تاجوراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض فني لإصابة خطيرة أثناء قيامه بإعادة الخط الذي تعرض للسرقة ليلة أمس الإثنين بمنطقة العزيب بتاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وأكدت الشركة العامة للكهرباء تعرض الفني بشير معمر الزياني التابع لنقطة صيانة النشيع لإصابة خطيرة عندما سقط اليوم الثلاثاء من أعلى عمود خشبي أثناء قيامه وزملائه بإعادة الخط الذي تعرض للسرقة ليلة البارحة بمنطقة العزيب بتاجوراء وذلك بهدف إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

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