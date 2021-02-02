أبوالحجب يتعهد باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل

تعهد المرشح للمجلس الرئاسي علي أبوالحجب، باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والإطار الزمني المحدد لها

وقال أبو الحجب، أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على خطة لتفكيك المجموعات المسلحة ودمج العناصر المؤهلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أنه سيعمل على آلية لجمع السلاح ودعم لجنة 5+5 لتحقيق الأمن وإزالة مخلفات الحرب المادية والنفسية

ولفت أبو الحجب، إلى أنه سيبدأ صفحة جديدة مع الدول التي تحترم القرار الليبي وتحترم سيادة ليبيا، مؤكدا على ضرورة بناء علاقات دولية على أسس تخدم مصلحة البلاد عبر دعم السلك الدبلوماسي

وبشأن المصالحة، شدد أبو الحجب على أن المصالحة الوطنية يجب أن ترتكز على جبر الضرر والعفو وعودة المهجرين.

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