نورلاند يشكر الدنمارك على دعم الانتخابات المحلية في ليبيا بـ1.8 مليون دولار

قدم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، الشكر إلى سفيرة الدنمارك لدى ليبيا جولي بروزان يورجنسن، على مساهمة الدنمارك البالغة 800 ألف دولار أميركي كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا، إضافة إلى

إلى مساهمة قدرها مليون دولار قدمتها في العام 2018.

وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن نورلاند وصف خلال لقائه مع السفيرة يورجنسن جهود الدنمارك بأنها «مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا».

– البعثة الأممية تكرر دعوتها لتوحيد السلطات المسؤولة عن إجراءات الانتخابات البلدية في ليبيا

وأشار البيان إلى تطرق الطرفين خلال اللقاء، إلى التعاون الجاري في ليبيا، بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ومنذ 22 ديسمبر الماضي تم تنظيم انتخابات للمجالس البلدية في حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن وتاجوراء وصبراتة والقرة بولي، وذلك تحت رعاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية الشهر الماضي، في بيان، إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا» وذلك في ظل «استمرار التقدم» الذي تشهده العملية السياسية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي نحو تأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

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