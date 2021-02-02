عقيل: هناك قانون يمنع النواب من إعادة انتخاب أنفسهم وهم في المجلس لأي منصب آخر

وجه الكاتب والباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل انتقادات لاذعة للمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأكد عقيل، في تصريحات صحفية، أن وليامز تحمل جزءا من المسؤولية عما سيحدث، موضحا أنها سمحت بترشح أمثال أسامة الجويلي، وهو في الخدمة العسكرية، ورئيس مجلس قضاء، رغم أنه هناك فصل للسلطات.

ولفت عقيل، إلى أن هناك قانون يمنع أعضاء مجلس النواب من إعادة انتخاب أنفسهم وهم في المجلس لأي منصب آخر، لكنهم ترشحوا أيضا، وجاءت (المبعوثة الدولية) بمزدوجي الجنسية.

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