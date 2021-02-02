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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

02 February, 2021

عقد اليوم الثلاثاء ،رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ،إجتماعاً مع مدير المصرف التجاري ابراهيم حوسين ونائب المدير السيد اسعد الصويدق ومصطفى اعبيد امين الخزينة بالمصرف .

و بحث الاجتماع إعادة تفعيل منظومة المصرف التجاري فرع طبرق وما ترتب عليه من مشاكل ،خاصة مع ورود عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص توقف المنظومة بالمصرف.

واستمتع عميد البلدية إلى المشاكل التي تعترض المصرف منها توقف المنظومة على كل المصارف التجارية وعن المبلغ المؤمن عليه داخل الخزينة ومايترتب عليه من اخطار ومشاكل في حال تجاوزها .

وطالب بوالخطابية على ضرورة رفع سقف السحب وتسهيل كل الإجراءات امام المواطنين وعلى المصرف فتح الصالة التابعة للمصرف حتى يقلل الزحام.

وقد قام عميد البلدية بالإتصال بإدارة الفروع وطالبهم بتذليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه المدير والموظفين لتقديم الافضل للمواطنين بالمدينة .