أعضاء ملتقى الحوار السياسي يصوتون على اختيار رئيس المجلس الرئاسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف التصويت على اختيار رئيس المجلس الرئاسي.

واستمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء لبرامج المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشح والمرشحين لرئاسة الحكومة والبالغ عددهم 21 مرشح.

وقالت المبعوثة الإممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات أمس الاثنين، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.