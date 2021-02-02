بدء عملية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد في جنيف

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الثلاثاء، التصويت من أجل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد في عملية تجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويتنافس على عضوية المجلس الرئاسي الجديد 24 مرشحا من مختلف مناطق ليبيا، فيما يتنافس على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية 21 مرشحا، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعرض المرشحون المتنافسون على عضوية المجلس الرئاسي الجديد على مدى يومين رؤاهم الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة التي اصطلح على تسميتها بالمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وفق مقررات مؤتمر برلين.

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