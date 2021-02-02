الشكري: ما يحدث في ليبيا وبعض الدول العربية هو مؤامرة

أكد محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري، أن ما يحدث في بعض الدول العربية ومن بينها ليبيا هي مؤامرة تمت من خلال استغلال الطمع والغباء والتعطش للمال والسلطة لدى مواطني تلك الدول.

وتساءل الشكري، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول كيف يكون كل ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن والسودان وتونس وليبيا ليس مؤامرة.

ولفت إلى أنه لن يستطيع أحد إقناعه أن ما يحدث ليس مؤامرة، مؤكدا أنه تم استغلال عفوية الشعب وسذاجته وغبائه وتعطشه للمال والسلطة باحترافية عالية جدا.

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75، قد عقدوا الاثنين، جولة جديدة ومن المرجح أن تكون الأخيرة من المحادثات في جنيف بسويسرا، وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.

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