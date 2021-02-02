في خرق لاتفاقية جنيف ..تركيا تعلن الانتهاء من تدريب قوات الوفاق على أنظمة الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية اختتام تدريبات عسكريين ليبيين على أنظمة أسلحة الدفاع الجوية في ولاية قونية وسط البلاد ما يعد استمرارا لتواصل خرق اتفاق لجنة 5+5 في جنيف

وبينت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العسكريين الليبيين الذين خضعوا للدورة التدريبية عادوا إلى بلادهم، مدعية أن الدورة التدريبية تأتي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.

وأشارت إلى أن العسكريين الليبيين البالغ عددهم 20 شخص بدأوا الدورة التدريبية يوم الـ 11 من شهر يناير الماضي.

وذكر البيان أن العسكريين الليبيين تلقوا تدريبات على استعمال أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة.

ولم يقتصر مخطط تركيا على تدريب الميليشيات وقوات حكومة الوفاق في طرابلس فقط لكنها استقبلت عددا منهم على أراضها زاعمة بأنهم طلاب يخضعون لدورات عسكرية.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.

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