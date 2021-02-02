الاتحاد الأفريقي: نرحب بتوصل الليبيين إلى قائمة مرشحي السلطة التنفيذية

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، بعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، والتوصل إلى قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة.

وجدد فكي، في بيان للاتحاد الأفريقي، طالعته “الساعة 24″، التأكيد على التزام الاتحاد المستمر بدعم ومرافقة الشعب الليبي في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

ووجه رئيس المفوضية تهنئة إلى منتدى الحوار والشعب الليبي، بعدما بدأ أعضاؤه جولة جديدة لاختيار رئيسين للحكومة والمجلس الرئاسي، مشيدا بشفافية العملية في تسمية مرشحين للمشاركة في قيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة، تضم مناصب السلطة التنفيذية.