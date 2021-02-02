ليبيا تسجل 1032 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت ليبيا يوم أمس 1032 عينة موجبة، في حين تماثل للشفاء 1007 مصابين، وتوفي 13 آخرين متأثرين بمضاعفات الفيروس.

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