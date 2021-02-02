«توقف المنظومة في طبرق» محور اجتماع بوالخطابية مع مدير المصرف التجاري

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، مع مدير المصرف التجاري إبراهيم حوسين، ونائب المدير أسعد الصويدق، وأمين الخزينة بالمصرف مصطفى اعبيد، شكاوى المواطنين بشأن توقف منظومة المصرف فرع طبرق وما ترتب عليه من مشكلات.

وطالب بوالخطابية خلال الاجتماع بضرورة رفع سقف السحب، وتسهيل كل الإجراءات أمام المواطنين، كما حث المصرف على فتح الصالة التابعة له بهدف تقليل الزحام، حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

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واستمع عميد البلدية إلى المشكلات التي تعترض المصرف، منها «توقف المنظومة على كل المصارف التجارية، وعن المبلغ المؤمن عليه داخل الخزينة، وما يترتب عليه من أخطار ومشكلات في حال تجاوزها»، وفق البيان.

وأشار البيان إلى إجراء بوالخطابية اتصالًا بإدارة الفروع، لمطالبتها بـ«تذليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه المدير والموظفين لتقديم الأفضل للمواطنين بالمدينة».

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