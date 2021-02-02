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ندوة علمية في غدامس حول طرق الوقاية من جائحة كورونا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بالتعاون مع لجنة الرصد ببلدية غدامس، أقيمت ورشة عمل حول طرق الوقاية من جائحة كورونا للمسعفين الصحيين والمرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين ومعلمي الفئات الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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