ندوة علمية في غدامس حول طرق الوقاية من جائحة كورونا

بالتعاون مع لجنة الرصد ببلدية غدامس، أقيمت ورشة عمل حول طرق الوقاية من جائحة كورونا للمسعفين الصحيين والمرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين ومعلمي الفئات الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
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قناة ليبيا
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