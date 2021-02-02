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مركز الديسة للماكس مايند يكرم المتفوقين في الذكاء الذهني

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مركز الديسة للماكس مايند بوادي الشاطئ، حفلا لتوزيع الشهائد ومكعب روبيك على الطلاب المتفوقين في الذكاء الذهني الحسابي، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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