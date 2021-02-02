مركز الديسة للماكس مايند يكرم المتفوقين في الذكاء الذهني

نظم مركز الديسة للماكس مايند بوادي الشاطئ، حفلا لتوزيع الشهائد ومكعب روبيك على الطلاب المتفوقين في الذكاء الذهني الحسابي، بحضور عدد من أهالي المنطقة وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

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