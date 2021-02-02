أعضاء ملتقى الحوار السياسي ينتهون من التصويت على منصب المجلس الرئاسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي من التصويت على منصب المجلس الرئاسي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها ستعلن عن نتائج التصويت بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.

واستمع أعضاء ملتقى الحوارالسياسي أمس الاثنين واليو الثلاثاء لبرامج المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشح والمرشحين لرئاسة الحكومة والبالغ عددهم 21 مرشح.

وقالت المبعوثة الإممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات أمس الاثنين، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.