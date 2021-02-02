<br /> البعثة الأممية: سيتم الانتقل لنظام القوائم لعدم وصول أحد من المرشحين لعتبة الـ70% من الأصوات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا البعثة الأممية: سيتم الانتقل لنظام القوائم لعدم وصول أحد من المرشحين لعتبة الـ70% من الأصوات 02 February, 2021 رابط مختصر



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا