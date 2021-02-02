انتهاء عملية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وبدء فرز الأصوات

بدأت عملية فرز أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد الانتهاء من التصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد في عملية تجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويتنافس على عضوية المجلس الرئاسي الجديد 24 مرشحا من مختلف مناطق ليبيا، فيما يتنافس على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية 21 مرشحا، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجرت عملية التصويت في الجولة الأولى داخل المجمعات الانتخابية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي، حيث صوت المجمع الانتخابي لكل إقليم لاختيار ممثله في المجلس الرئاسي من بين المترحين المتقدمين شرط أن يتحصل على نسبة 70% من أصوات المجمع الانتخابي للإقليم.

وفي حال عدم حصول أي من المترشحين عن الأقاليم الثلاثة على 70% النسبة المطلوبة للفوز بعضوية المجلس الرئاسي، سيتعين الدخول إلى مرحلة ثانية سيجري خلالها التصويت على نظام القوائم.

وعرض المرشحون المتنافسون على عضوية المجلس الرئاسي الجديد على مدى يومين رؤاهم الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة التي اصطلح على تسميتها بالمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وفق مقررات مؤتمر برلين.

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