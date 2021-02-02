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عقيل: وليامز تتحمل مسؤولية ترشح الجويلي والحافي وبعض النواب لأنفسهم

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل انتقادات لاذعة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز .

عقيل وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء قال إن وليامز تتحمل جزءًا من المسؤولية عما سيحدث إذا سمحت بترشح أمثال أسامة الجويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي وهو في الخدمة العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي رغم أنه هناك فصل للسلطات.

وأشار إلى وجود قانون يمنع أعضاء مجلس النواب من إعادة انتخاب أنفسهم وهم في المجلس لأي منصب آخر، لكنهم ترشحوا أيضًا. لافتًا إلى أن وليامز جاءت بمزدوجي الجنسية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • هي أي استيفاني لا تسعي الي مصلحة ليبيا بقدر ما تسعي للدور المرسوم لها من قبل الزعملاء الغربيين الذين هم صناع القرار العالمي هي مكلفه بكذا وكذا في ليبيا ومن تراه من الليبيين قادر علي المحافظه علي مصالح الغرب في ليبيا فستختاره ضمن قائمة المرشحين بغض النظر ان كان ترشحه يتعارض مع القوانين والاعراف المعمول بها في ليبيا هي لديها اجندتها الخاصه التي ليس من بينها مراعاة مصلحة ليبيا

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