ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 February, 2021

أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ،منذ قليل ،عن نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي ،وذلك بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.

وقد كانت نتائج التصويت على النحو التالي :

نتائج الجنوب: عدد الموقعين 14 شخص .. سيف النصر: 6 اصوات .. على ابو الحجر : صوت .. عمر أبو شريدة: 5 .. موسى الكونى: 2

نتائج الغرب: عدد الموقعين 37 توقيع .. باطل : 1 .. ادريس القايد: 5 .. جولي: 2 .. اسعد زهيو : 2 .. خالد المشري: 8 .. سلامة الغويل: 2 .. النمروش : 4 .. الاشتر: 1 .. عبد الرحمن البلعزي : 3 .. عبد الرحيم الشيانى : 3 .. عبد اللافي : 1 .. محمد الحافي: 5

نتائج الشرق: عدد الموقعين 23 .. خالد السايح : 1 . سليمان سويكر: 0 .. الوافي: 6 .. عقيلة صالح : 9 .. على بو خير الله : 0 .. محمد البرغثي: 2 .. محمد المنفي : 5

ولم يتحصّل بذلك أي من المرشّحين على عتبة 70 بالمائة للفوز بمنصب المجلس الرئاسي ،و بذلك سيمر أعضاء ملتقى الحوار إلى اعتماد نظام القوائم ،ليقع التصويت عليها فيما بعد خلال الفترة المسائية من الملتقى.