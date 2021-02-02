ديوان المحاسبة يعلن عن إطلاق منظومة خاصة لفحص وتدقيق نفقات العلاج بالداخل والخارج

ليبيا – أعلن ديوان المحاسبة بطرابلس إطلاق منظومة خاصة لفحص وتدقيق النفقات الطبية الخاصة بخدمات العلاج بالداخل والخارج.

الديوان وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الإثنين أوضح أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار ممارسة الديوان للاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون، والمتعلقة بفحص النفقات الطبية ومراجعتها وتدقيقها، وتفعيلًا لإجراءات المراجعة والرقابة الإلكترونية،

وأشار البيان إلى قيام فريق من الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام أمس الأول، باستعراض منظومة العمل الرقابي التي تم تصميمها لغرض إدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالمعاملات الطبية بالداخل والخارج.

ولفت الديوان إلى أن العرض تضمن المراحل التجريبية والتمهيدية لإطلاق المنظومة التي صممت وفقًا للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات، من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمن التطبيق.

كما أشار البيان أن تدخل العنصر البشري في تشغيل المنظومة لا يتجاوز 20 % كمرحلة أولى؛ مما يعني أنها منظومة اقتصادية يسهل استخدامها.

يُشار إلى أن تصميم المنظومة جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة حول الإنفاق بصندوق التأمين الصحي العام، والذي اُحيل بموجبه عدد من الموظفين للتحقيق بمكتب النائب العام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية