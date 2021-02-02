الثني يناقش مع بوشناف الوضع الأمني في بنغازي

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي، والخطط الأمنية المتعددة كالخطة المرورية الصباحية، وخطط المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وذلك خلال اجتماعه بوزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، ومدير أمن بنغازي، العقيد ونيس الشكري.

وناقش الاجتماع أيضا ما تقوم به هيئة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة من ضبط للمطلوبين، والقضاء على الظواهر السلبية ومكافحة المخدرات.

وفي هذا الصدد أكد بوشناف أن العمل قائم من خلال جمع التحريات والتحقيقات للبحث في كافة القضايا المقيدة ضد مجهول، مشددا على عمل الوزارة المتواصل في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا