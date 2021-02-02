خبير دستوري: إجابات المشري خلال اجتماع جنيف تدل على تبنيه فكرة رفض الانتخابات

ليبيا – رأى الخبير الدستوري فائق الباشا أن إجابات المرشحين خلال اجتماعات جنيف تدل على أمرين، الأول هو عدم إلمامهم بالقوانين واللوائح، أو أنهم يعلمون ويريدون الهروب منها إلى الأمام، حتى يصلوا إلى الكرسي، ومن ثم سيكون تعاطيهم مع الموقف وفق المعطيات على الواقع.

الباشا أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن المرشحين لم يعطوا إجابات واضحة، بشأن الانتخابات وكذلك تسليم السلطة، فالمرشح خالد المشري حين سئل عن ضمانات تسليمه لسلطة نهاية السنة لإجراء الانتخابات تمحور رده عن ذكر العراقيل التي تواجه الانتخابات، ما يعني تبنيه فكرة تنظيم الإخوان حول رفض الانتخابات لانعدام حظوظهم للفوز بها.

وأضاف: “عقيلة صالح لم يبتعد كذلك عن هذا الأمر حين أجاب عن تسليم السلطة والانتخابات بـ: لو توفرت الشروط”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية