الرعيض: الانتخابات وسيلة وليست غاية وإن لم يتم توحيد الحكومة فمن الصعب الوصول لها

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض عن تفاصيل أولى جلسات جنيف التي تم خلالها الاستماع إلى كلمات المترشحين، مشيرًا إلى أن الجلسة خصصت للاستماع لمرشحي المجلس الرئاسي لتوضيح الأفكار بشأن برامجهم وخارطة الطريق وأهدافهم.

الرعيض أعرب خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين تابعتها صحيفة المرصد عن سعادتهم بمداخلات المرشحين، خاصة أنه تم بثها عن طريق القنوات ليستمع الليبيين لها في إطار الديمقراطية واعطاء الفرصة للجميع.

ونوّه إلى أن البعثة الأممية منحت فرصة لمن يرغب بتقديم مداخلته على الهواء مباشرة لطرح الأسئلة عليه، وهناك مرشحين اختاروا تقديم كلماتهم عبر فيديو مسجل مسبقًا، لافتًا إلى أن اليوم الثلاثاء سيتم الاستماع للمترشحين عن مجلس الوزراء.

كما أضاف: “بهذه الطريقة وعلى مسمع كل الليبيين عندما يتعهد رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب والكثير من النخب أنهم راضون بمخرجات هذا الحوار، سواء نجح أم لا يعتبر هذا شيئًا إيجابيًا، خلال هذا الأسبوع سيتم تسمية المناصب التنفيذية، وستكون المخرجات مقبولة على الأقل بتعهد من هؤلاء؛ لأنهم يعتبرون على رأس مؤسساتهم”.

وأكد على أنه بعد الاستماع للحوارات والمداخلات الجميع يريد التعهد بالديمقراطية والتشاور والتعاون مع مجلس الوزراء والعمل الجماعي مع أعضاء المجلس الرئاسي، مبديًا أمله في أن يكون ذلك بالفعل ما سيتم خلال المرحلة التنفيذية لتجنب المشاكل العديدة والمناكفات السياسية.

وأوضح أن هذه الإيجابية بنيت لأن الجميع يحاول التحدث بإيجابية والتوجه لإجراء الانتخابات التي تطلب حكومة موحدة في ليبيا لتنظمها بالشكل الصحيح، بالإضافة لضرورة عودة المهجرين، خاصة من المنطقة الشرقية.

الرعيض نوّه إلى أن الانتخابات وسيلة وليست غاية، وإن لم يتم توحيد الحكومة وبقيت هناك حكومات موازية أخرى من الصعب الوصول لها، متمنيًا أن يتم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وعلى كل الجهات والحكومة التنفيذية الموحدة تهيئة البرنامج لانتخابات ناجحة، ينتج عنها مجلس نواب جديد يقبله الشعب الليبي.

واختتم قائلًا: “ليبيا لديها أزمات كثيرة ليس بسبب الانتخابات بل نتيجة الأوضاع الاقتصاد، دائمًا إن أردنا القضاء على الفساد علينا تجفيف منابعه، كيف سيكون المواطن سعيدًا ويشارك في الانتخابات ويدلي برأيه وهو غارق بالبحث عن قوته ولقمة عيشه ومرتبه؟ نحن نحتاج لجسم تنفيذي موحد أولًا لرجوع المصارف لعملها وسعر صرف موحد ووصلنا له بالفعل، وما زلنا نحتاج لتغيير سعر الوقود ودفع علاوة العائلة وتجميد الضرائب. هذه الأمور كلها تستطيع القيام بها رئاسة الوزراء؛ لأنها كلها قرارات وليست قوانين، إن قامت الحكومة ببعض القرارات الإصلاحية الاقتصادية الأخرى سيرتاح المواطن ويتقلص الفساد الذي هو سبب خراب ليبيا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية