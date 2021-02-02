المرصد السوري: تركيا تستعد لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، اليوم الثلاثاء، أن عملية تجنيد المرتزقة تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.

ولفت المرصد، في بيان له، إلى أن ذلك يتنافى مع المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي.

يذكر أنه من أبرز بنود الاتفاق الليبي-الليبي هو انسحاب “المرتزقة” الأجانب من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق، وانتهت المدة قبل 10 أيام إلا أن أحدا لم يعد.

وذكر المرصد أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة “حماية منشآت” في ليبيا.

وأكد المرصد، أنه جرى تجنيد مجموعة من المرتزقة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لايزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعد أي منهم.

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