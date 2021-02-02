الحكومة الليبية تتخذ عددا من القرارات في أول اجتماع للعام الحالي

أقر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء جملة من القرارات والإجراءات الهامة، وذلك خلال اجتماع المجلس العادي الأول للعام 2021 ميلادي، والمنعقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

واستعرض رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات.

واعتمد المجلس محضر اجتماعه العادي الخامس للعام 2020 ميلادي، إضافة إلى اعتماده لنموذج المتابعة الخاص بالاجتماع ذاته.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع مستشفى المخيلي القروي، ومستشفى توكرة القروي إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي.

وقرر المجلس تغيير اسم مستشفى سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون إلى مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون، مبديا موافقته على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت.

وقرر المجلس اعتماد مركز للكلى بمدينة البيضاء، على أن تكون تبعيته لمركز البيضاء الطبي، إضافة إلى اعتماد مركز للكلى بمدينة براك الشاطي.

واعتمد المجلس مقترح مصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها لموقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر السابق على أن يعاد تسميته باسم (مستشفى الفريق ونيس بوخمادة)، تخليدا لذكراه وتكريما لمسيرته العطرة، كما اعتمد الموقع المحدد لإنشاء مستشفى للحوادث بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي.

ووافق المجلس على مقترح المصلحة باعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي.

وفيما يتعلق بالحكم المحلي، قرر المجلس اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا، مع اعتماد فرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق (تراغن – فنقل – الزيتونة) كفروع بلدية لبلدية تراغن، إضافة إلى اعتماد منطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.

وعلى مستوى وزارة الداخلية، أقر مجلس الوزراء مقترح وزير الداخلية باعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.

وفي قطاع التعليم، اعتمد مجلس الوزراء مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، فيما وافق على مقترح وزير الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات وفقا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية.