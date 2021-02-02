النهر الصناعي العظيم: عودة المياه إلى مدينة غريان غدا بعد انقطاع لعدة أشهر

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، اليوم الثلاثاء، تعبئة الخزان الرئيسي بأبوزيان، وفي انتظار إعادة الضخ وفتح الشبكة الداخلية.

وتوقع الجهاز، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن يتم فتح الصمام الرئيسي للشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل الليلة أو غداً صباحا.

وأضاف الجهاز، أنه يتوقع أن تصل المياه لأغلب المواطنين الذين لم تصلهم في المدة الماضية بسبب انقطاع المياه لأشهر الذي أثر سلباً وتسبب في فراغ الشبكة الداخلية تماماً وعدم الاستفادة من هذا المورد.

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