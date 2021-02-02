معتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة

عرض المرشح إلى رئاسة الحكومة في السلطة الموحدة الموقتة أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، رؤية قائمة على أربع مرتكزات للحكومة الجديدة وذلك أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف منذ أمس الإثنين.

وتنبني رؤية معيتيق على أربعة مرتكزات أساسية تتعلق ببرنامج الانتخابات، وحل المختنقات التي يعانيها المواطن، والأمن والمصالحة الوطنية، على ما أفاد خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي التي بثه تلفزيون الأمم المتحدة.

وقال معيتيق إن الجزء الأكبر من الميزانية المالية ستكون للمجالس البلدية بصفتها صاحبة دور «مهم وبارز»، مؤكدًا الأهمية التي سيوليها لقضيةإرجاع النازحين والمهجرين لمدنهم، كما شدد على ضرورة منح المرأة حقائب وزارية مهمة.

كما مثل تسيير عمل مفوضية الانتخابات أحد الملفات التي سيوليها معيتيق الاهتمام، مشددًا على أنه «لا يمكن العمل إلا من خلال توحيد المؤسسات والميزانية العامة للدولة، ولا بد من توحيد كل المؤسسات المالية في الدولة قبل موعد الانتخابات، ونحن قادرون على إنجاز المهمة قبل الموعد المحدد».

كما شدد على ضرورة عمل الحكومة القادمة على «دمج كل التشكيلات العسكرية والحفاظ على الأمن العام».

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