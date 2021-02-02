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« لم ينحج أحد » .. نتائج تصويت ملتقى الحوار على مناصب الرئاسي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج  .

وأكدت البعثة، في بيان لها منذ قليل، عدم حصول أي من المرشحين للمجلس الرئاسي عن الأقاليم الثلاثة على نسبة الـ 70%، مضيفة أنه سيتم بذلك الانتقال لنظام القوائم.

وجاءت نتائج التصويت على النحو الآتي  :

    – نتائج إقليم مجمع الجنوب :-  

عبدالمجيد سيف النصر            6 أصوات

علي أبو الحجب                     صوت واحد

عمر أبو شريدة                    5 أصوات

موسى الكوني                      صوتان  

عقيلة صالح                   9 أصوات

خالد السائح                   صوت واحد

سليمان العوض               صفر

الشريف الوافي             6 أصوات

علي بوخيرالله               صفر

محمد البرغثي             صوتان   

محمد المنفي             5 أصوات   

مصطفى دلاف           صفر

صلاح الدين النمروش               4 أصوات

ادريس القايد                           5 أصوات

محمد الحافي                          5  أصوات

خالد المشري                           8  أصوات 

محمد البلعزي                         3  أصوات

أسامة الجويلي                         صوتان

اسعد زهيو                               صوتان  

سلامة الغويل                            صوتان

عبدالله حسين اللافي                    صوت واحد   

طارق الاشتر                            صوت واحد

إضافة إلى صوت واحد ملغي .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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