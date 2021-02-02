« لم ينحج أحد » .. نتائج تصويت ملتقى الحوار على مناصب الرئاسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج .
وأكدت البعثة، في بيان لها منذ قليل، عدم حصول أي من المرشحين للمجلس الرئاسي عن الأقاليم الثلاثة على نسبة الـ 70%، مضيفة أنه سيتم بذلك الانتقال لنظام القوائم.
وجاءت نتائج التصويت على النحو الآتي :
– نتائج إقليم مجمع الجنوب :-
عبدالمجيد سيف النصر 6 أصوات
علي أبو الحجب صوت واحد
عمر أبو شريدة 5 أصوات
موسى الكوني صوتان
عقيلة صالح 9 أصوات
خالد السائح صوت واحد
سليمان العوض صفر
الشريف الوافي 6 أصوات
علي بوخيرالله صفر
محمد البرغثي صوتان
محمد المنفي 5 أصوات
مصطفى دلاف صفر
صلاح الدين النمروش 4 أصوات
ادريس القايد 5 أصوات
محمد الحافي 5 أصوات
خالد المشري 8 أصوات
محمد البلعزي 3 أصوات
أسامة الجويلي صوتان
اسعد زهيو صوتان
سلامة الغويل صوتان
عبدالله حسين اللافي صوت واحد
طارق الاشتر صوت واحد
إضافة إلى صوت واحد ملغي .
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