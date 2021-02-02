فشل جولة المجمع الانتخابي.. والبعثة الأممية تنشر نتائج التصويت على «المجلس الرئاسي»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج المجمع الانتخابي في الجولة الأولى لاختيار للمجلس الرئاسي الجديد بأقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

ومن المقرر أن تعلن البعثة الأممية الانتقال إلى نظام القوائم بعد أن فشل المرشحون في الحصول على نسبة ‎%‎75 من الأصوات داخل المجمع الانتخابي للأقليم.

وحصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي لإقليم برقة ب9 أصوات، فيما حصل خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري على أعلى الأصوات بإقليم طرابلس ب8 أصوات.

وفي إقليم فزان حصل عبدالمجيد سيف النصر أعلى نسبة تصويت في المرحلة الأولى لاختيار للمجلس الرئاسي الجديد ب 6 أصوات.

وجاءت عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون كالتالي:

إقليم برقة

خالد السائح: صوت واحد

سليمان العوض: صفر

الشريف الوافي: 6 أصوات

عقيلة صالح: 9 أصوات

علي بوخيرالله: صفر

محمد البرغثي: صوتان

محمد المنفي: 5 أصوات

مصطفى دلاف: صفر

إقليم طرابلس

خالد المشري: 8 أصوات

ادريس القايد: 5 أصوات

أسامة الجويلي: صوتان

أسعد زهيو: صوتان

سلامة الغويل: صوتان

صلاح الدين النمروش: 4 أصوات

طارق الأشتر: صوت واحد

عبدالرحمن البلعزي: أصوات

عبدالرحيم الشيباني: 3 أصوات

عبدالله اللافي: صوت واحد

محمد الحافي: 5 أصوات

إقليم فزان

عبدالمجيد سيف النصر: 6 أصوات

علي أبو الحجب: صوت واحد

عمر أبوشريدة: 5 أصوات

موسى الكوني: صوتان