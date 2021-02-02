فشل جولة المجمع الانتخابي.. والبعثة الأممية تنشر نتائج التصويت على «المجلس الرئاسي»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج المجمع الانتخابي في الجولة الأولى لاختيار للمجلس الرئاسي الجديد بأقاليم طرابلس وبرقة وفزان.
ومن المقرر أن تعلن البعثة الأممية الانتقال إلى نظام القوائم بعد أن فشل المرشحون في الحصول على نسبة %75 من الأصوات داخل المجمع الانتخابي للأقليم.
وحصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي لإقليم برقة ب9 أصوات، فيما حصل خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري على أعلى الأصوات بإقليم طرابلس ب8 أصوات.
وفي إقليم فزان حصل عبدالمجيد سيف النصر أعلى نسبة تصويت في المرحلة الأولى لاختيار للمجلس الرئاسي الجديد ب 6 أصوات.
وجاءت عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون كالتالي:
إقليم برقة
خالد السائح: صوت واحد
سليمان العوض: صفر
الشريف الوافي: 6 أصوات
عقيلة صالح: 9 أصوات
علي بوخيرالله: صفر
محمد البرغثي: صوتان
محمد المنفي: 5 أصوات
مصطفى دلاف: صفر
إقليم طرابلس
خالد المشري: 8 أصوات
ادريس القايد: 5 أصوات
أسامة الجويلي: صوتان
أسعد زهيو: صوتان
سلامة الغويل: صوتان
صلاح الدين النمروش: 4 أصوات
طارق الأشتر: صوت واحد
عبدالرحمن البلعزي: أصوات
عبدالرحيم الشيباني: 3 أصوات
عبدالله اللافي: صوت واحد
محمد الحافي: 5 أصوات
إقليم فزان
عبدالمجيد سيف النصر: 6 أصوات
علي أبو الحجب: صوت واحد
عمر أبوشريدة: 5 أصوات
موسى الكوني: صوتان
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