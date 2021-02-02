معيتيق: ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها.. ووزارة خاصة للشباب في الحكومة الجديدة

قال المرشح لرئاسة الحكومة الموحدة في السلطة الموقتة أحمد عمر معيتيق إن الحكومة ستلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها عبر تخصيص التمويل الكافي لإنجاح هذه العملية، مشيرًا إلى أنه سيخصص 50 مليون دينار كانت قد طلبتها المفوضية.

وأضاف خلال عرض برنامجه الحكومي أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء: «لضمان مواجهة أية إشكاليات تنشأ قبل وأثناء الانتخابات ستعمل الحكومة على إنشاء غرفة مشتركة بين الحكومة والمجلس الرئاسي ووالمفوضية العليا للانتخابات».

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وحول دور المرأة والشباب في الحكومة، أكد معيتيق التزامه بنسبة 30% التي حددتها خارطة الطريق لتمثيل المرأة في الحكومة الجديدة، وأضاف قائلًا: «نعم التزم وكلي فخر وسعيد أن تكون المرأة ممثلة في الحكومة، وأتمنى أن تكون النسبة أعلى».

وفيما يخص الشباب أوضح معيتيق أنه ستكون هناك وزارة خاصة بالشباب منفصلة عن الرياضة، لدعم مبادرات وبرامج الشباب واستيعابهم في أنشطة تنموية، خصوصًا الشباب في التشكيلات المسلحة

وردًا على سؤال يتعلق بأسباب «فشل» حكومة الوفاق، قال معيتيق إن الحكومة لم تنل الثقة ومرت بثلاثة حروب متتالية، إضافة إلى عدم وجود ميزانية معتمدة تمكن الحكومة من العمل بطريقة صحيحة، متحدثًا عن إنجازات في الفترة الأخيرة منها «توحيد سعر الصرف».

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