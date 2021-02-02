ديوان المحاسبة يستعد لإطلاق منظومة فحص النفقات الطبية للعلاج بالداخل والخارج

أعلن ديوان المحاسبة استعداده لإطلاق منظومة فحص وتدقيق النفقات الطبية الخاصة بخدمات العلاج بالداخل والخارج، وذلك في إطار ممارسة الديوان للاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون.

حيث قام فريق من الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام، أمس، باستعراض منظومة العمل الرقابي التي تم تصميمها لإدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالمعاملات الطبية بالداخل والخارج.

وتضمن العرض المراحل التجريبية والتمهيدية لإطلاق المنظومة التي صممت وفقا للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات، من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمن التطبيق.

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