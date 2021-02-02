معيتيق: الميزانية أعاقت عمل “الوفاق” وصلاحيات الحكومة المقبلة أكبر

زعم المرشح لرئاسة الحكومة بالسلطة التنفيذية المؤقتة أحمد معيتيق أن حكومته الجديدة ستعمل على ملف المصالحة الوطنية مع المجلس الرئاسي الجديد لتسهيل إجراء الانتخابات.

وقال معيتيق في كلمته باجتماع ملتقى الحوار السياسي، اليوم الثلاثاء، “سنعمل على مكافحة الفساد مع أجهزة الدولة الأمنية وغيرها من المؤسسات الحالية، وملف المهاجرين والنازحين والمحتجزين قصرا سيكون أولوية في الملف الحقوقي”.

وأضاف المرشح لرئاسة الحكومة أن “صلاحيات الحكومة المقبلة أكبر من الممنوحة لحكومة الوفاق وهذا سيفتح المجال في كثير من الملفات”، مدعيا: “سنعمل على توفير لقاح كورونا بحيث يتم تطعيم نصف الليبيين خلال 6 أشهر”.

وزعم معيتيق: “عدم وجود ميزانية حال دون عمل حكومة الوفاق بشكل جيد، ونستطيع التواصل مع كل الأطراف الليبية وقمنا بالفعل باتصالات سابقة”.