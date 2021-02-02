معيتيق: الميزانية أعاقت عمل “الوفاق” وصلاحيات الحكومة المقبلة أكبر

زعم المرشح لرئاسة الحكومة بالسلطة التنفيذية المؤقتة أحمد معيتيق أن حكومته الجديدة ستعمل على ملف المصالحة الوطنية مع المجلس الرئاسي الجديد لتسهيل إجراء الانتخابات.
وقال معيتيق في كلمته باجتماع ملتقى الحوار السياسي، اليوم الثلاثاء، “سنعمل على مكافحة الفساد مع أجهزة الدولة الأمنية وغيرها من المؤسسات الحالية، وملف المهاجرين والنازحين والمحتجزين قصرا سيكون أولوية في الملف الحقوقي”.
وأضاف المرشح لرئاسة الحكومة أن “صلاحيات الحكومة المقبلة أكبر من الممنوحة لحكومة الوفاق وهذا سيفتح المجال في كثير من الملفات”، مدعيا: “سنعمل على توفير لقاح كورونا بحيث يتم تطعيم نصف الليبيين خلال 6 أشهر”.
وزعم معيتيق: “عدم وجود ميزانية حال دون عمل حكومة الوفاق بشكل جيد، ونستطيع التواصل مع كل الأطراف الليبية وقمنا بالفعل باتصالات سابقة”.
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