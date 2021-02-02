الصيد يؤكد أهمية مراقبة بنود الصرف وربطها بالأهداف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

أكد المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة أسامة الصيد أن محاربة الفساد يقوم على تحييد الميزانيات عبر مراقبة بنود الصرف وربطها بالأهداف والإنجازات على الواقع كما أنه يحتاج لتقوية دور عناصر القانون والشرطة

وأضاف الصيد في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن الحكومة ستعرض خطتها على مجلس النواب وتناقشها مع المجلس الرئاسي مشيرا إلى أن خطته تقوم على ميزانيات بسيطة وعمل مشاريع بسيطة تخدم المواطنين مثل صيانة بعض الطرق والمرافق الصحية وعمل مشاريع زراعية بسيطة مشددا على أن أساس نجاح الخطة هو أن يكون المواطن شريكا فيها.

وتعهد الصيد بأن لا يكون طرفا في أي عملية انتخابية قادمة وتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات.