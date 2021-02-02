إيمان كشر: توحيد المؤسسات ودعم الصحة والتعليم مرتكزات عمل الحكومة الجديدة

قالت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة إيمان كشر إن التحضير للانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) سيكون على رأس أولويات الحكومة حال فوزها بالمنصب، مؤكدة أنها «غير طامحة في التمديد» لحكومتها.

وشددت كشر خلال عرض برنامجها الحكومي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقي في جنيف، اليوم الثلاثاء، على الالتزام الكامل بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ومثل العمل على توحيد مؤسسات الدولة أحد مرتكزات برنامج كشر، التي أشادت بالتقدم المحرز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن دعم القطاع الصحي خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» سينال اهتماما خاصًا في برنامجها.

وقال كشر إن القطاع الصحي يحتاج إلى مزيد الدعم في مواجهة الجائحة، كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبين.

وأكدت عمل الحكومة على على دعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني.

ولم تكمل المرشحة عرض برنامجها جراء انقطاع الكهرباء في منزلها، وأمهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضعة دقائق قبل أن تنتقل إلى المرشح التالي لرئاسة الحكومة.

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