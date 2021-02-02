الشاطر: مرشحو الرئاسي والحكومة منهم من ساهم في الفساد وقتل الليبيين

أعرب عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر،عن اندهاشه من وعود المرشحين للرئاسي و رئيس الحكومة بتحقيق الاستقرار ومحاربة الفساد وتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات ومعالجة الاقتصاد في عشرة أشهر فقط.

ووصف الشاطر في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” المرشحين للرئاسي والحكومة الجديدة برجال المعجزات الذين يتقدمون الصفوف، مؤكدا أن منهم من ساهم في الفساد وقتل الليبيين وتدمير المدن، مختتما تغريدته بقوله “على مين يا طبرق”!!.

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