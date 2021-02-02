صالح قلمة: المسار السياسي يتقدم للأمام

اعتبر عضو مجلس النواب صالح قلمة أن المسار السياسى فى جنيف تقدم اليوم الثلاثاء خطوة أخرى للأمام.

وأضاف قلمة في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″،: “الآن قد تم تجاوز مرحلة التصويت فى الأقاليم لعدم حصول أى مرشح منهم على نسبة 70% من الأصوات المطلوبة لشغل عضوية المجلس الرئاسى، وتحصل كل من عقيلة صالح، وخالد المشرى، وعبدالمجيد سيف النصر، على أعلى نسبة من الأصوات فى أقاليمهم”.

وتابع: “والآن كل الأنظار تتجه إلى مرحلة القوائم بعد الانتهاء من عروض المترشحين لمنصب رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والآلة الحاسبة شغالة وبحسابات أخرى من بعد الحسابات الضيقة حول الإقليم إلى حسابات أوسع لتشمل كل الأقاليم حتى لحظة الإعلان عن القائمة الفائزة لقيادة هذه المرحلة التمهيدية، ووفق الله الجميع لما فيه خيرا لأنفسهم وللعباد وللبلاد”.