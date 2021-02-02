جوهرة الصحراء غدامس تستذكر تراث الأجداد في مؤتمر علمي

أقيم مؤتمر علمي حول تراث وتاريخ مدينة غدامس بجوهرة الصحراء، بحضور محلي ومهتمين من مختلف مناطق ليبيا.

واشتمل المؤتمر الذي نظمته شركة كيدامي للخدمات الفنية والإعلامية، ومنظمة تورنيكا للثقافة والتراث على ورقات بحثية لأبرز الآثار والحضارات في غدامس.

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