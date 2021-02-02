بعد حصوله على 9 أصوات.. عقيلة صالح يتوجه إلى مصر

كشفت مصادر صحفية، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، غادر، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يجري، عقيلة صالح، خلال زيارته إلى مصر مباحثات مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وملتقي الحوار السياسي الحالي بجنيف

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، حصول، عقيلة صالح، على 9 أصوات فقط خلال تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مناصب المجلس الرئاسي.

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