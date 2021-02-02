جمال أبوقرين: تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق على رأس أولويات الحكومة

تعهد المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة جمال أبوبكر عمران أبوقرين، بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والهادفة إلى الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

وقال أبو قرين في كلمته أما جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن برنامج الحكومة سيرتكز على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وذلك عبر توفير البنية التحتية لإجراء الاستحقاق، وتعزيز السياسات العامة والتأسيس لدولة الاستقرار.

وأشار إلى توجيهه الاهتمام إلى ملف العدالة الانتقالية، معتبرًا أن عدم معالجة «الانتهاكات التي يمتلئ بها الماضي» سببًا في عدم تحقيق الاستقرار في ليبيا حتى الآن.

وقال إن خطته لتحقيق العدالة الانتقالية ترتكز على وقف الانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم الدعم النفسي لضحايا وتعويضهم، إضافة إلى تهيئة بيئة قانونية لهذا الغرض.

وبالنسبة لملف الصحة، قال أبوقرين إنه سيعتمد على عنصر الشباب وإعطاء الفرصة لهم للتصدي لجائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن اعتماده على الشباب لم يقتصر فحسب على هذا الملف بل في كل الملفات الأخرى.

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