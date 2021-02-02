انقطاع الكهرباء يحرم إيمان كشر من عرض برنامجها الحكومي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي

أكدت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة إيمان كشر، إنها لا تطمح في التمديد لولاية أخرى حال نجاحها في الحصول على المنصب عبر اختبارات لجنة الحوار.

وقالت إن التحضير للانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) سيكون على رأس أولويات الحكومة حال فوزها بالمنصب، مشددة على الالتزام الكامل بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت خلال عرض برنامجها الحكومي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن دعم القطاع الصحي خصوصا في مواجهة جائحة «كورونا» سينال اهتماما خاصا في برنامجها.

وقال كشر إن القطاع الصحي يحتاج إلى مزيد الدعم في مواجهة الجائحة، كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين.

وأكدت عمل الحكومة على دعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني.

ولم تكمل المرشحة عرض برنامجها جراء انقطاع الكهرباء في منزلها، وأمهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضع دقائق قبل أن تنتقل إلى المرشح التالي لرئاسة الحكومة.