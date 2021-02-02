المرشح لرئاسة الحكومة جمال أبو قرين: سنمنع وقوع انتهاكات جديدة في الملف الحقوقي

تعهد المرشح لرئاسة الحكومة بالسلطة التنفيذية المؤقتة جمال أبو قرين، بالعمل على عدم وقوع انتهاكات جديدة في الملف الحقوقي.

وقال أبوقرين في كلمته اليوم الثلاثاء، بملتقى الحوار السياسي، إنه ترشح لمنصب رئيس الحكومة لما يملكه من خبرة تراكمية في مجال الانتخابات.

وأضاف: “يجب أن يكون لوزارة الثقافة دور كبير لتوعية المواطنين بثقافة الصندوق”، متابعا: “الماضي المليء بالانتهاكات أحد أسباب عدم الاستقرار ويجب توحيد الإرادة السياسية والشعبية لتحقيق العدالة الانتقالية”.

واستكمل: “تمثيل المرأة والشباب قد يفوق 30 بالمائة وسأعمل على الدفع بدماء جديدة”، وواصل: “الجنايات الدولية لديها عجز في استقاء المعلومات لذا يجب على الحكومة المقبلة معالجة ذلك”.