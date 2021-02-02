بعد تعرضها لاعتداء.. زوجة هانيبال القذافي توجه خطابا إلى بشار الأسد

همسة يونس-بوابة افريقيا الإخبارية (خاص) |

02 February, 2021

وجه فريق الدفاع عن أسرة هانيبال القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، خطابا مفتوحا إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، حول تعرض إلين سكاف زوجة هانبيال القذافي لاعتداء بمنطقة المِزَّة إحدى مناطق مدينة دمشق في سوريا.

وقال فريق الدفاع في رسالته، إن زوجة هانيبال القذافي إلين سكاف تعرضت إلى حادث مفتعل يوم 24 يناير 2021، حيث كانت تستقل سيارتها مع ابنها البالغ من العمر 15 ربيعا رفقة صديقتها لغرض التسوق، حيث تعرضت إلى مشادة مفتعلة مع شرطي مرور وأحد الضباط الذين قاموا بالهجوم على سكاف ومرافقيها وانهالوا بالضرب على من في السيارة مما اضطر المرافقين للتدخل والدفاع عنهم وقد تعرضوا هم أيضا للضرب المبرح والسب والشتم. كما قام الشرطي بطلب من زملائه التصوير ونشر ما حصل في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد بأن الأمر مرتب له ومدبر ومفتعل.

وجاء في نص الخطاب، أن هذا الاعتداء يؤكد “إن أسرة هانيبال معمر القذافي لاتزال يتربص بهم المجهول، ومعرضون للخطر، ولم يكتفي هؤلاء من يملأ قلوبهم الحقد والكراهية ممن قاموا بخطف هانيبال وأذنابهم من كيد المكائد بهذه الأسرة، هؤلاء الذين يمنعون مواطنة لبنانية ملكومة من زيارة بلدها ولقاء زوجها ويمارسون ظلم صارخ ضاربين بكل المواثيق الدولية عرض الحائط وقانون الدولة الذي يدعون سيادته في ظل دولة القانون”.