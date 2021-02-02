نورلاند و يورجنسن يؤكدان على أهمية دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

بحث سفير الولايات المتحدة لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، مع سفيرة الدنمارك لدى ليبيا، جولي بروزان يورجنسن، التعاون الجاري في ليبيا بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن السفيرين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت السفارة أن نورلاند أعرب عن شكره للدنمارك على مساهمتها بـ 800 ألف دولار أمريكي كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا بالإضافة إلى مساهمة قدرها مليون دولار قدمتها في عام 2018.

ووصف نورلاند جهود الدنمارك بأنها مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24